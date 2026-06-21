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21 июня, 00:14

В Швейцарии назвали наркотическим бредом претензии ЕС на роль посредника по Украине

Die Weltwoche: Миротворческие амбиции ЕС по Украине являются наркотическим бредом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Швейцарский журнал Die Weltwoche резко высказался о попытках Евросоюза претендовать на роль посредника в урегулировании украинского конфликта. Автор публикации охарактеризовал подобные амбиции Брюсселя как «наркотический бред», подчеркнув, что они не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

В статье говорится, что ведущие европейские страны не обладают достаточным политическим весом для выполнения миротворческой миссии. Германию, Францию и Великобританию издание назвало государствами, которые сами столкнулись с серьёзными внешнеполитическими трудностями.

Скептически журнал оценил и возможных представителей ЕС на переговорах. Президенту Финляндии Александру Стуббу поставили в вину отсутствие нейтральной позиции, а главу европейской дипломатии Каю Каллас сочли неподходящей фигурой из-за её жёстких взглядов в отношении России.

Описывая действия европейских политиков, автор использовал выражение «танец яйца» — идиому, обозначающую суетливые, противоречивые и малоэффективные действия. По мнению издания, Евросоюз стремится выступать в роли миротворца, однако сталкивается с внутренними разногласиями и отсутствием единой стратегии.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам, желающим участвовать в урегулировании конфликта, следует учитывать реальное положение дел. По его словам, ошибочным является представление о возможности вести диалог с Москвой с позиции силы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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