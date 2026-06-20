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20 июня, 19:01

Серия взрывов прогремела в Сумах на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Серия взрывов прозвучала в Сумах на севере Украины вечером в субботу 20 июня. Местные жители рассказали, что видели всполохи. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Известно, что это уже не первый случай за вечер. В последний раз жители слышали минимум два взрыва. Никаких подробностей о повреждённых объектах к настоящему моменту не приводится.

По данным онлайн‑карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.

В пригороде Харькова прогремел взрыв
В пригороде Харькова прогремел взрыв

Этим же вечером взрывы гремели в городе Полтава на северо‑востоке Украины. На всей территории Полтавской области объявляли режим воздушной тревоги.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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