Серия взрывов прогремела в Сумах на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прозвучала в Сумах на севере Украины вечером в субботу 20 июня. Местные жители рассказали, что видели всполохи. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Известно, что это уже не первый случай за вечер. В последний раз жители слышали минимум два взрыва. Никаких подробностей о повреждённых объектах к настоящему моменту не приводится.

По данным онлайн‑карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.

Этим же вечером взрывы гремели в городе Полтава на северо‑востоке Украины. На всей территории Полтавской области объявляли режим воздушной тревоги.