Хоккеисты «Каролины» вывесили российский флаг на чемпионском параде

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» приняли участие в чемпионском параде после победы команды в Кубке Стэнли. Во время праздничного шествия по улицам Роли был замечен российский триколор.

Чемпионский парад «Каролины». Видео © Трансляция телеканала Wral

Один из игроков команды был завёрнут в российский флаг, ещё один триколор закрепили на поручне чемпионского автобуса, на котором хоккеисты приветствовали болельщиков.

«Каролина» завоевала второй Кубок Стэнли в своей истории, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Для клуба этот титул стал первым с 2006 года. В составе чемпионской команды обладателями главного трофея НХЛ впервые в карьере стали россияне Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.