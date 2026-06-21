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20 июня, 21:05

Хоккеисты «Каролины» вывесили российский флаг на чемпионском параде

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» приняли участие в чемпионском параде после победы команды в Кубке Стэнли. Во время праздничного шествия по улицам Роли был замечен российский триколор.

Чемпионский парад «Каролины». Видео © Трансляция телеканала Wral

Один из игроков команды был завёрнут в российский флаг, ещё один триколор закрепили на поручне чемпионского автобуса, на котором хоккеисты приветствовали болельщиков.

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«Каролина» завоевала второй Кубок Стэнли в своей истории, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2. Для клуба этот титул стал первым с 2006 года. В составе чемпионской команды обладателями главного трофея НХЛ впервые в карьере стали россияне Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков.

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Обложка © Кадр трансляции телеканала Wral

Артём Гапоненко
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