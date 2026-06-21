Решение о закрытии участка Крымской железной дороги продлили ещё на два дня

Пассажиров железнодорожного сообщения с Крымом ждут изменения в выходные. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная. Это касается даже тех составов, которые по новой схеме, действующей с 10 июня, должны были следовать до Симферополя и Севастополя.

Причина временных ограничений – закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. О сроках возобновления полноценного движения на этом перегоне пока не сообщается.

Для пассажиров организован компенсационный трансфер. От станции Керчь-Южная их будут доставлять автобусами к конечным пунктам назначения. В обратную сторону автобусы подвезут людей к станции для посадки на поезд. Сбор пассажиров на автобусы будет производиться на привокзальных площадях.

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию о своих рейсах и времени отправления автобусов, чтобы избежать задержек. Изменения затронут все поезда, следующие в Крым и обратно, включая рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Омска, Минеральных Вод и Смоленска.

Ранее Life.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял заявление украинского министра обороны Михаила Фёдорова о том, что «Крым скоро станет островом». Лавров поинтересовался конкретными методами реализации этой идеи, упомянув беспилотники, и отметил, что на каждый беспилотник существует «противоядие», а самому Фёдорову, как новому главе оборонного ведомства, ещё только предстоит освоиться в должности.