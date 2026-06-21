Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 23:25

Польская таможня два месяца блокирует машины «Укрпочты»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Генеральный директор украинского почтового оператора «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что польская таможня уже два месяца систематически блокирует автомобили компании. Из-за этого перевозчик вынужден перенаправлять все транзитные потоки в обход польской территории через Венгрию и Словакию, где, по словам Смелянского, претензий к украинской почте нет.

Своё заявление глава «Укрпочты» сделал, комментируя решение Владимира Зеленского отправить возвращённый орден Белого орла польскому президенту Каролю Навроцкому не государственной почтой, а частной курьерской службой «Новая почта».

«Последние два месяца автомобили «Укрпочты» блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», – написал Смелянский.

По его словам, клиенты компании не замечают изменений, поскольку «Укрпочта» построила альтернативные логистические маршруты. При этом автомобили «Новой почты» польские таможенники пропускают, так как она является экспресс-оператором, а не государственным почтовым оператором. Смелянский также предположил, что выбор «Новой почты» для отправки ордена мог быть связан с юридическими нормами: пересылка государственных наград именно почтой строго запрещена законом.

«Конкуренция – это хорошо. Плохое отношение к Украине – это плохо», – резюмировал руководитель «Укрпочты».

Третий президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла
Третий президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Ранее Life.ru писал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, заявив о «превышении болевого порога Польши». На этом фоне Зеленский принял решение вернуть награду польскому лидеру – и отправил её не через государственную «Укрпочту», а через частную курьерскую службу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar