Польская таможня два месяца блокирует машины «Укрпочты»

Генеральный директор украинского почтового оператора «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что польская таможня уже два месяца систематически блокирует автомобили компании. Из-за этого перевозчик вынужден перенаправлять все транзитные потоки в обход польской территории через Венгрию и Словакию, где, по словам Смелянского, претензий к украинской почте нет.

Своё заявление глава «Укрпочты» сделал, комментируя решение Владимира Зеленского отправить возвращённый орден Белого орла польскому президенту Каролю Навроцкому не государственной почтой, а частной курьерской службой «Новая почта».

«Последние два месяца автомобили «Укрпочты» блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», – написал Смелянский.

По его словам, клиенты компании не замечают изменений, поскольку «Укрпочта» построила альтернативные логистические маршруты. При этом автомобили «Новой почты» польские таможенники пропускают, так как она является экспресс-оператором, а не государственным почтовым оператором. Смелянский также предположил, что выбор «Новой почты» для отправки ордена мог быть связан с юридическими нормами: пересылка государственных наград именно почтой строго запрещена законом.

«Конкуренция – это хорошо. Плохое отношение к Украине – это плохо», – резюмировал руководитель «Укрпочты».

Ранее Life.ru писал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, заявив о «превышении болевого порога Польши». На этом фоне Зеленский принял решение вернуть награду польскому лидеру – и отправил её не через государственную «Укрпочту», а через частную курьерскую службу.