Над Севастополем сбили четыре вражеских беспилотника

В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В районе Балаклавы и мыса Фиолент были сбиты четыре БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.

Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, не находиться на открытых пространствах и оставаться в укрытиях до стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Незадолго до этого региональное управление МЧС объявило в Крыму режим ракетной опасности.