Над Севастополем сбили четыре вражеских беспилотника
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В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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