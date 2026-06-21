Венгрия пообещала референдум о вступлении Украины в ЕС, но есть нюанс

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в Брюсселе, что в Венгрии организуют референдум о членстве Украины в ЕС. Но только в том случае, если Киеву удастся успешно завершить переговоры с Евросоюзом.

«По этому вопросу будет проведён окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал он во время трансляции на YouTube.

Мадьяр сообщил, что Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускоренно продвинуть вопрос о вступлении Киева. При этом чиновники фактически игнорируют страны, которые ждут своего очереди в ЕС многие годы. Он добавил, что Будапешт настаивает, чтобы процедура проходила по‑разному для разных стран — на основе их заслуг и реальных результатов.

Ранее Венгрия добилась изменения итогового заявления лидеров ЕС по вопросу членства Украины. Петер Мадьяр вычеркнул из текста формулировку об ускорении процесса для Киева.