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21 июня, 01:08

Венгрия пообещала референдум о вступлении Украины в ЕС, но есть нюанс

Мадьяр пообещал референдум в Венгрии о членстве Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в Брюсселе, что в Венгрии организуют референдум о членстве Украины в ЕС. Но только в том случае, если Киеву удастся успешно завершить переговоры с Евросоюзом.

«По этому вопросу будет проведён окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал он во время трансляции на YouTube.

Мадьяр сообщил, что Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускоренно продвинуть вопрос о вступлении Киева. При этом чиновники фактически игнорируют страны, которые ждут своего очереди в ЕС многие годы. Он добавил, что Будапешт настаивает, чтобы процедура проходила по‑разному для разных стран — на основе их заслуг и реальных результатов.

Focus: Правки Мадьяра по вступлению Украины в ЕС стали ударом для Киева
Focus: Правки Мадьяра по вступлению Украины в ЕС стали ударом для Киева

Ранее Венгрия добилась изменения итогового заявления лидеров ЕС по вопросу членства Украины. Петер Мадьяр вычеркнул из текста формулировку об ускорении процесса для Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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