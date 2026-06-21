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21 июня, 00:36

Посол РФ в Молдавии уличил Кишинёв в участии поставок оружия Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Кишинёв привлекают в схемы поставок оружия для Вооружённых сил Украины, заявил посол России в Молдавии Олег Озёров. По его словам, сообщения о потоках оружия появляются в официальной прессе, и иногда партии даже конфискуют.

Дипломат уточнил, что посольство не ведёт оперативный учёт объёмов военных грузов и передвижения наёмников, но регулярно отслеживает публикации в официальных источниках.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько», приводит слова дипломата РИА «Новости».

Озеров добавил, что в сообщениях также указывают на участие других стран в таких поставках, и это, по его мнению, может свидетельствовать о вовлечённости молдавских властей в эти схемы — как намеренной, так и неосознанной.

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Ранее посол заявил, что украинские военно‑транспортные самолёты регулярно используют аэродром Маркулешты для посадок. По его словам, такая активность вызывает вопросы к молдавским властям и касается прежде всего соблюдения конституционного статуса республики.

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Лия Мурадьян
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