Кишинёв привлекают в схемы поставок оружия для Вооружённых сил Украины, заявил посол России в Молдавии Олег Озёров. По его словам, сообщения о потоках оружия появляются в официальной прессе, и иногда партии даже конфискуют.

Дипломат уточнил, что посольство не ведёт оперативный учёт объёмов военных грузов и передвижения наёмников, но регулярно отслеживает публикации в официальных источниках.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Озеров добавил, что в сообщениях также указывают на участие других стран в таких поставках, и это, по его мнению, может свидетельствовать о вовлечённости молдавских властей в эти схемы — как намеренной, так и неосознанной.

Ранее посол заявил, что украинские военно‑транспортные самолёты регулярно используют аэродром Маркулешты для посадок. По его словам, такая активность вызывает вопросы к молдавским властям и касается прежде всего соблюдения конституционного статуса республики.