Жители Балтийска в Калининградской области стали свидетелями необычного природного феномена. 20 июня в районе морского побережья наблюдался верхний мираж, при котором корабли на горизонте казались парящими в воздухе.

Это редкое оптическое явление, известное как фата-моргана, возникает при особых атмосферных условиях. Холодный воздух удерживается над поверхностью моря, а над ним располагается слой тёплого воздуха – свет от объекта многократно преломляется и изгибается, поднимая отдалённые объекты выше их реальной высоты.

Иногда эффект выражен настолько сильно, что судно может казаться летящим высоко над водой или даже отражать объекты, находящиеся за линией горизонта. Метеорологи отмечают, что такие миражи могут принимать несколько форм: от лёгкого «подъёма» до сложных искажений, при которых видны объекты, скрытые за горизонтом.

Ранее Life.ru писал, что Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями ВМФ в Балтийском море для защиты от угроз НАТО. Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что сохраняется опция по сопровождению торговых судов, а параллельно изучаются способы физической защиты кораблей под российским флагом. Необходимость таких шагов продиктована активностью Североатлантического альянса, которая, по словам замглавы МИД Александра Грушко, создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства в регионе.