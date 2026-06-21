Немецкое общество разделено по вопросу военной поддержки Украины и отношению к истории Великой Отечественной войны, и линия этого разлома во многом совпадает с бывшей границей между ГДР и ФРГ. К такому выводу пришёл журнал Spiegel, проанализировав общественные настроения в разных частях страны.

Авторы материала напоминают, что различия между Восточной и Западной Германией, заложенные десятилетиями раздельного существования, до сих пор дают о себе знать. Особенно ярко они проявляются в дебатах о поставках оружия Киеву.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины. Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле», – отмечается в статье.

Издание приводит данные опроса, проведённого в прошлом году. Согласно исследованию, 41% респондентов в землях, входивших в состав ГДР, высказались за сокращение военной поддержки Украины. В то же время в Западной Германии аналогичную позицию занимали лишь 24% опрошенных.

Таким образом, историческое наследие разделённой Германии продолжает влиять на внешнеполитические настроения граждан, создавая серьёзный раскол в обществе. На фоне этого в ФРГ всё чаще звучит критика в адрес властей за игнорирование памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

Ранее Life.ru писал, что Правительство ФРГ и Сенат Берлина проигнорировали 85-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР, за что их раскритиковала внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. Она заявила, что в Германии осуществляется «беспрецедентная ментальная мобилизация с целью развязывания войны против России». Дагделен также напомнила, что представители разных партий предлагали «контекстуализировать советские мемориалы», что, по её словам, означает «разрушить их духовно».