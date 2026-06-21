Матч Туниса и Японии станет 1000-м на чемпионатах мира

Встреча сборных Туниса и Японии на чемпионате мира — 2026 войдёт в историю мирового футбола. Этот матч станет 1000-м в истории финальных турниров чемпионатов мира с момента проведения первого мундиаля в 1930 году.

Юбилейная отметка будет достигнута спустя почти столетие после старта главного футбольного турнира планеты в Уругвае. За это время болельщики увидели сотни драматичных матчей, легендарные победы и рекорды, а теперь символический рубеж покорится поединку между представителями Африки и Азии.

Первый матч в истории чемпионатов мира состоялся 13 июля 1930 года. Тогда сборная Франции обыграла Мексику со счётом 4:1. С тех пор мундиаль прошёл путь от турнира с участием 13 команд до крупнейшего спортивного события планеты.

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром с участием 48 сборных. Именно расширенный формат позволил быстрее приблизиться к знаковой отметке в тысячу матчей.

Ранее сборная Кюрасао впервые в истории заработала очко на чемпионате мира по футболу. Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 команда сыграла вничью с Эквадором. Матч, который прошел в Канзас-Сити, завершился со счетом 0:0.