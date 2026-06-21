Украинское командование срочно перебрасывает подкрепления в Сумскую область на фоне наступления Армии России. Как сообщили РИА «Новости» источники в силовых структурах, в регион передислоцированы подразделения 29-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

По данным источника, это сделано с целью не допустить дальнейшего продвижения российской группировки войск «Север». Штурмовые подразделения «северян» ведут тяжёлые бои в Сумской области, продвигаясь при поддержке Военно-космических сил и расчётов беспилотников.

«Для недопущения дальнейшего продвижения «Северян» украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ», – сообщил источник агентства.

Собеседник уточнил, что данное соединение было сформировано осенью прошлого года на базе 29-го отдельного танкового батальона ВСУ. Таким образом, свежесформированная бригада уже брошена в бой для стабилизации фронта на Сумском направлении.

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки «Север» свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия. Российские подразделения продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и технике противника, используя средства воздушной разведки для корректировки огня. Переброска резервов свидетельствует о серьёзной озабоченности Киева положением на этом участке фронта.

Ранее Life.ru писал, что в украинских профильных сообществах операторов беспилотников начали фиксировать случаи отклонения дронов от целей и их падения в степной местности из-за работы российских средств РЭБ, создающих помехи спутниковой связи Starlink. Комплексы развёрнуты вдоль ключевых маршрутов на юге и подавляют спутниковые каналы на больших площадях, из-за чего ВСУ теряют навигацию и контроль над дронами.