Финансовая нагрузка на Киев продолжает расти. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины, до конца 2026 года страна должна будет выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов в счёт погашения текущих обязательств.

С начала 2026 года Украина уже перечислила МВФ около 1 млрд долларов. При этом ежемесячные платежи превышают 200 млн долларов. Общая задолженность страны перед фондом сейчас составляет более 10 млрд долларов.

В текущем году была утверждена новая четырёхлетняя программа поддержки объёмом 8,1 млрд долларов. Однако МВФ выдвинул обязательное условие для её реализации – повышение налогов на Украине. Это означает, что правительству в Киеве придётся искать дополнительные источники доходов, что на фоне дефицитного бюджета и военных расходов выглядит крайне сложной задачей.

Ранее Life.ru писал, что украинские власти не включили в бюджет пункт о повышении зарплат военным, хотя Владимир Зеленский не раз давал соответствующие обещания. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у Киева нет финансов на это, а бюджет остаётся дефицитным. При этом работники Службы безопасности Украины получат повышение окладов.