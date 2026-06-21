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Регион
21 июня, 05:31

Косачев: Европейская молодёжь боится изучать историю Второй мировой из‑за стыда

Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Замглавы Совета Федерации Константин Косачев заявил, что молодое поколение европейцев относится к истории Второй мировой войны с опаской. Причина — страх обнаружить, что их предки воевали на стороне нацистской Германии.

«Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — сказал Косачев на церемонии по случаю отправления «Поезда Памяти».

Сенатор подчеркнул, что у россиян в этом смысле есть преимущество. Им не нужно бояться изучать прошлое — в нём нет «постыдных, позорных сюжетов», которыми можно было бы только стыдиться.

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Ранее президент России Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы заявил о необходимости жёстко пресекать фальсификацию событий Второй мировой войны и героизацию нацистов, напомнив о массовых страданиях и гибели миллионов мирных жителей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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