Косачев: Европейская молодёжь боится изучать историю Второй мировой из‑за стыда

Замглавы Совета Федерации Константин Косачев заявил, что молодое поколение европейцев относится к истории Второй мировой войны с опаской. Причина — страх обнаружить, что их предки воевали на стороне нацистской Германии.

«Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — сказал Косачев на церемонии по случаю отправления «Поезда Памяти».

Сенатор подчеркнул, что у россиян в этом смысле есть преимущество. Им не нужно бояться изучать прошлое — в нём нет «постыдных, позорных сюжетов», которыми можно было бы только стыдиться.

Ранее президент России Владимир Путин на торжественном приёме в честь Дня Победы заявил о необходимости жёстко пресекать фальсификацию событий Второй мировой войны и героизацию нацистов, напомнив о массовых страданиях и гибели миллионов мирных жителей.