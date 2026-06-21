«Увидел хлеб и заплакал»: Пленный ВСУ описал первые часы после попадания к нашим бойцам

Эмоциональной реакцией на еду после сдачи в плен поделился военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин в беседе с РИА «Новости». По его словам, российские бойцы сразу оказали ему помощь и предоставили питание.

Попав под контроль российских бойцов, он, по его словам, был сразу обеспечен необходимой помощью. Медики приступили к осмотру и оказали первую помощь без задержек.

«Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – сказал он.

Ранее пленный ВСУ рассказал о получении приказа на убийство раненого российского солдата. Распоряжение поступило от украинского командира, который потребовал ликвидировать пострадавшего бойца скрытно. Изначально военнослужащие отказывались выполнять подобное указание.