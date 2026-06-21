«Увидел хлеб и заплакал»: Пленный ВСУ описал первые часы после попадания к нашим бойцам
Пленный боец ВСУ расплакался после того, как его накормили хлебом
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Эмоциональной реакцией на еду после сдачи в плен поделился военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин в беседе с РИА «Новости». По его словам, российские бойцы сразу оказали ему помощь и предоставили питание.
Попав под контроль российских бойцов, он, по его словам, был сразу обеспечен необходимой помощью. Медики приступили к осмотру и оказали первую помощь без задержек.
«Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – сказал он.
Ранее пленный ВСУ рассказал о получении приказа на убийство раненого российского солдата. Распоряжение поступило от украинского командира, который потребовал ликвидировать пострадавшего бойца скрытно. Изначально военнослужащие отказывались выполнять подобное указание.
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