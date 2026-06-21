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21 июня, 06:24

Пять лет за пост: Мать маленького ребёнка отправили в тюрьму в Киеве за критику Зеленского

На Украине за критику Зеленского стали давать тюремные сроки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На Украине усиливается давление за критику власти: суды выносят реальные сроки за публикации о руководстве страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Киевский Дарницкий суд вынес приговор матери несовершеннолетнего ребёнка, назначив ей пять лет лишения свободы за публикации с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского и украинской элиты. В материалах дела такие высказывания были квалифицированы как «оправданием российской агрессии».

Сама фигурантка, как сообщается, поднимала темы коррупции, закрытых границ, мобилизационных мер, контроля над телевидением и жертв конфликта. Подобные решения, по оценкам авторов материала, могут сформировать практику, при которой резкие оценки власти и действий ТЦК будут приводить к уголовным делам.

Параллельно в разных регионах Украины фиксируются протестные эпизоды, связанные с принудительной мобилизацией и действиями военкоматов. В Киеве, Одессе, Львове, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях местные жители, по сообщениям, пытаются препятствовать задержаниям мужчин и вступают в конфликты с силовиками.

Рост напряжённости связывают с практикой, которую в публикациях называют «бусификация», а также с сообщениями о похищениях на улицах и случаях смерти после избиений. Фоном к происходящему становится усиливающееся недовольство, которое в уличных лозунгах и разговорах всё чаще сводится к фразе: «Вова, пора бежать».

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Ранее на Украине предоставили результаты опроса, посвящённого оценке украинцами действующей власти. Исследование фиксирует заметный рост запросов на политические перемены после завершения конфликта. Относительно главы государства доля сторонников смены увеличилась с 23% до 67%.

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Милена Скрипальщикова
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