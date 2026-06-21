На Украине усиливается давление за критику власти: суды выносят реальные сроки за публикации о руководстве страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Киевский Дарницкий суд вынес приговор матери несовершеннолетнего ребёнка, назначив ей пять лет лишения свободы за публикации с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского и украинской элиты. В материалах дела такие высказывания были квалифицированы как «оправданием российской агрессии».

Сама фигурантка, как сообщается, поднимала темы коррупции, закрытых границ, мобилизационных мер, контроля над телевидением и жертв конфликта. Подобные решения, по оценкам авторов материала, могут сформировать практику, при которой резкие оценки власти и действий ТЦК будут приводить к уголовным делам.

Параллельно в разных регионах Украины фиксируются протестные эпизоды, связанные с принудительной мобилизацией и действиями военкоматов. В Киеве, Одессе, Львове, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях местные жители, по сообщениям, пытаются препятствовать задержаниям мужчин и вступают в конфликты с силовиками.

Рост напряжённости связывают с практикой, которую в публикациях называют «бусификация», а также с сообщениями о похищениях на улицах и случаях смерти после избиений. Фоном к происходящему становится усиливающееся недовольство, которое в уличных лозунгах и разговорах всё чаще сводится к фразе: «Вова, пора бежать».

Ранее на Украине предоставили результаты опроса, посвящённого оценке украинцами действующей власти. Исследование фиксирует заметный рост запросов на политические перемены после завершения конфликта. Относительно главы государства доля сторонников смены увеличилась с 23% до 67%.