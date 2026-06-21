Япония разгромила Тунис в юбилейном 1000-м матче ЧМ

Крупной победой сборной Японии завершилась встреча с Тунисом во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Матч в Монтеррее стал тысячным в истории турнира.

Разгромный счёт 4:0 зафиксирован в пользу сборной Японии по итогам матча с Тунисом на чемпионате мира по футболу. Монтеррей принял встречу второго тура группового этапа, которая одновременно стала юбилейной — тысячной в истории мировых первенств. Уже на 4-й минуте Даити Камада открыл счёт и задав тон всей игре.

Преимущество азиатской команды до перерыва укрепил Аясэ Уэда, отличившийся на 31-й минуте. Во второй половине встречи Уэда оформил дубль, забив ещё один мяч на 83-й минуте. 69-я минута стала моментом точного удара Дзюни Ито, установившего окончательный результат. Статус исторического события закрепился за этим матчем как за тысячной игрой в рамках чемпионатов мира.

На тренерском мостике сборной Туниса дебютировал Эрве Ренар, пришедший после отставки Сабри Лямуши. Турнирная ситуация складывается в пользу японцев, набравших 4 очка и идущих вторыми в группе F вслед за Нидерландами, тогда как тунисцы после двух поражений потеряли шансы на выход в плей-офф. Заключительный тур группового этапа сведёт Японию со Швецией, а Тунис — с Нидерландами.

Ранее сборная Кюрасао впервые в своей истории сумела набрать очко на чемпионате мира по футболу, сыграв вничью с Эквадором во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Ключевую роль в сохранении ничейного счёта сыграл вратарь Кюрасао Элой Ром, отразивший 15 ударов по своим воротам.