Около 40 истребителей Су-30МКИ Индии получили ракеты Brahmos

В Индии продолжается перевооружение истребителей Су-30МКИ крылатыми ракетами BrahMos. На данный момент такие вооружения установлены уже примерно на 40 самолётах. Об этом РИА «Новости» сообщил содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне «Флот-2026».

Работы по оснащению индийских истребителей Су-30МКИ крылатыми ракетами BrahMos продолжаются в рамках действующей программы модернизации. Практическое применение комплекса в рамках операции «Синдур» подтвердило высокие характеристики связки самолёта и ракеты. Дальнейшее расширение программы перевооружения позволит увеличить количество носителей высокоточного вооружения в составе ВВС Индии.

BrahMos — это сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно российским «НПО машиностроения» и индийской организацией DRDO. Производство организовано в рамках совместного предприятия BrahMos Aerospace, основанного в 1995 году. Ракета способна развивать скорость, превышающую скорость звука более чем в три раза (около 2,8–3 Маха), и обладает высокой точностью. Она выпускается в трёх основных вариантах: для сухопутных войск, морского и воздушного базирования. Ракета предназначена для поражения морских и наземных целей, а её дальность действия достигает 290–500 км в зависимости от модификации.

Ранее сообщалось, что Москва готова поставить Индии истребители пятого поколения Су-57. Индия традиционно закупает российскую авиационную технику, включая самолёты и вертолёты, и индийские пилоты, по его словам, положительно оценивают её характеристики.