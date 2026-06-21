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21 июня, 07:42

ВСУ заминировали трассу из ДНР в Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные сбросили мины на дорогу, которая идёт из ДНР в Ростовскую область. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Речь идёт об участке между Амвросиевкой и пунктом пропуска «Успенка». По словам корреспондента, движение на этом отрезке сейчас остановлено, а сама дорога закрыта.

Чтобы обезопасить водителей и жителей окрестных населённых пунктов, в районе усилили работу экстренных служб.

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А ранее в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. Как уточнил губернатор Александр Гусев, инцидент в жилой зоне произошёл минувшим утром, при этом жизни ребёнка ничто не угрожает. По словам главы области, медики решили оставить девочку под наблюдением в стационаре на несколько часов для контроля состояния.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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