ВСУ заминировали трассу из ДНР в Ростовскую область

Украинские военные сбросили мины на дорогу, которая идёт из ДНР в Ростовскую область. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Речь идёт об участке между Амвросиевкой и пунктом пропуска «Успенка». По словам корреспондента, движение на этом отрезке сейчас остановлено, а сама дорога закрыта.

Чтобы обезопасить водителей и жителей окрестных населённых пунктов, в районе усилили работу экстренных служб.

А ранее в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого украинского БПЛА пострадала 14-летняя девочка. Как уточнил губернатор Александр Гусев, инцидент в жилой зоне произошёл минувшим утром, при этом жизни ребёнка ничто не угрожает. По словам главы области, медики решили оставить девочку под наблюдением в стационаре на несколько часов для контроля состояния.