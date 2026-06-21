Жительница Москвы после пластики груди попала в реанимацию с омертвением тканей и тромбом в лёгких. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Москвичка попала в реанимацию с некрозом груди после маммопластики/ Фото © Telegram / BAZA

Девушка, которую в материале называют Вероникой (имя изменено), вместо желанной красивой груди получила тяжёлые последствия и чуть не погибла. Спустя всего несколько дней после вмешательства её увезли в больницу.

Сначала пациентка обратилась к врачам из-за одышки. Однако обследование выявило гораздо более серьёзную картину. Кроме гнойных ран и некроза на груди, у неё нашли тромб, перекрывший сосуды в лёгких. Если бы помощь задержалась, могли остановиться дыхание и сердце.

Причиной всего стала подтяжка, которую женщина сделала в клинике «Медлайн-Сервис», заплатив 205 тысяч рублей. По словам Вероники, медики не обратили внимания на плохие анализы. Перед операцией она сдавала коагулограмму, и та показала повышенную свёртываемость крови. В подобных ситуациях требуется профилактика тромбов или отказ от вмешательства. Девушка утверждает, что о возможной опасности её не предупреждали.

В клинике вину отрицают, однако согласились вернуть деньги за неудачную операцию. Вероника на это не согласна — впереди у неё долгое восстановление и лечение испорченной груди. Её адвокат Диана Усманова добивается достойной компенсации и возбуждения уголовного дела.

А ранее сообщалось, что в московской клинике пластической хирургии Seline пациентка пережила клиническую смерть прямо во время процедуры. ЧП произошло в операционной медцентра в Большом Кондратьевском переулке. Женщине внезапно стало плохо, и за её жизнь теперь борются реаниматологи.