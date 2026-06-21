Два человека стали жертвами ДТП с лошадью в Оренбуржье

На трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области произошла смертельная авария. 18-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и врезался в лошадь, находившуюся на проезжей части, сообщает УМВД по региону.

От удара молодой человек скончался на месте до приезда медиков. Его ровесник, сидевший на пассажирском сиденье, получил тяжёлые травмы и умер по дороге в больницу.

Ещё двое пассажиров — парни 16 и 17 лет — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция проводит проверку, выясняется, принадлежала ли лошадь местным фермерам и был ли у владельцев животного доступ к обозначению опасного участка дороги. Выезд животных на трассу в тёмное время суток без светоотражающих элементов — грубое нарушение правил содержания скота.

Ранее Life.ru писал, что в Предгорном округе Ставрополья при столкновении «УАЗ-Патриот» и «Датсун-Ондо» погибли три человека, включая ребёнка, ещё один пострадал. По предварительным данным, 72-летняя водитель УАЗа не уступила дорогу.