Девушка по имени Анастасия едва не лишилась глаза после сильного воспаления, которое, по её словам, началось на фоне ячменя и переохлаждения от кондиционера в машине. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Девушка едва не потеряла глаз из-за кондиционера в машине. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mia_nastasia

По её словам, сначала появился обычный ячмень на левом глазу, который она посчитала неопасным состоянием. В течение нескольких дней ситуация ухудшалась: усиливался отёк, а головная боль становилась всё более выраженной. Попытки самостоятельного лечения с помощью мазей и капель результата не дали, состояние продолжало ухудшаться. Отдельно она упомянула народный способ с «чёрной ниточкой», который также не помог остановить процесс.

На четвёртый день отёк стал настолько сильным, что она обратилась к офтальмологу. Врач, по её словам, диагностировал не одиночный ячмень, а множественное воспаление и провёл медицинское вмешательство с удалением гнойного содержимого под местной анестезией. После процедуры пациентке назначили антибиотики и обработку глаза, а также рекомендовали носить повязку для защиты от инфекции и повторного воспаления.

Сама девушка отметила, что причиной осложнений стало переохлаждение от кондиционера и последующее занесение инфекции, и призвала не затягивать с обращением к врачам при подобных симптомах.

Ранее сообщалось, что проблемы со здоровьем возникли у жительницы Махачкалы после проведения блефаропластики у знакомого хирурга. Вместо ожидаемого косметического результата пациентка столкнулась с осложнениями, затронувшими зрение и общее самочувствие.