Бабушка из Канзаса продала бильярдный стол сборной Англии для базы на ЧМ

Жительница Канзас-Сити Линн Браун рассказала, что продала свой бильярдный стол представителям сборной Англии по футболу за 700 долларов (51 тысяча рублей) — он будет установлен на базе команды во время чемпионата мира-2026 в штате Миссури. Об этом сообщает The Athletic.

По словам Браун, в начале июня она разместила объявление о продаже. 12 июня с ней связались волонтёры, работающие со сборной, а вечером к дому подъехал большой грузовик с командой грузчиков. Женщина отметила, что стол принадлежал её семье около 20 лет, и для его перемещения потребовалось «пять или шесть здоровенных парней».

«Мой муж сказал: «Возьми билеты!» А я ответила: «Этот стол не стоит столько, сколько эти билеты». Если англичане выиграют чемпионат мира, я буду чувствовать себя причастной к успеху», — сказала Браун.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля стартовала на турнире с победы над Хорватией (4:2). Далее команду ждут матчи с Ганой и Панамой. База англичан расположена примерно в 16 километрах от Канзас-Сити, в пригороде Прери-Виллидж — помимо тренировок, для досуга игроков закупили столы для пинг-понга и видеоигры.

Ранее Life.ru писал, что сборная Англии впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд, обыграв Хорватию (4:2). Кейн открыл счёт с пенальти, хорваты сравняли, но Кейн снова вывел Англию вперёд, затем Муса восстановил равновесие, а Беллингем на 47-й минуте забил победный гол. Ранее англичане побеждали Тунис и Иран.