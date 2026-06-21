В центре Киева перекрыли улицы из-за марша ЛГБТ* и встречной акции националистов

В центре Киева одновременно проходят две акции с противоположными требованиями. Сторонники ЛГБТ*-сообщества и их оппоненты — представители ультраправых организаций — собрались на Майдане в одно время, сообщает «Страна.ua».

В центре Киева собралась акция за традиционные ценности. Видео © Telegram / Киевский движ

Участники ЛГБТ*-парада выступают против нового проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, дискриминирует их права. Они требуют признания «семейных партнёрств для военных и гражданских лиц», а также упрощения процедур смены пола.

В ответ националистические организации провели встречный митинг в защиту традиционной семьи. Они считают гомосексуальность и трансгендерную пропаганду «болезнью, которую нужно искоренять». Власти заранее предупредили о недопустимости провокаций.

По данным «Киев инфо», перекрыт центр столицы и ряд прилегающих улиц, включая бульвар Тараса Шевченко. Усилены патрули, на месте дежурят несколько сотен полицейских.

Ранее Владимир Зеленский выступил в поддержку ЛГБТ*-сообщества, заявив, что они обладают теми же правами, что и все остальные, и что современные права не должны зависеть от устаревших предрассудков.

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