В России началось астрономическое лето — 21 июня стал днём солнцестояния

Астрономическое лето наступило в России и других странах Северного полушария Земли в 11:24 по московскому времени 21 июня. В этот момент Солнце достигло своей максимальной высоты относительно небесного экватора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Момент перехода к астрономическому лету зафиксирован в 11:24 мск. В этот момент Солнце в своём движении по эклиптике оказалось в наиболее удалённой точке от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В результате в Северном полушарии Земли официально начался самый тёплый астрономический сезон года.

В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный световой день в году. В Москве его продолжительность составит 17 часов 33 минуты 34 секунды, тогда как в Санкт-Петербурге световой период окажется почти на полтора часа длиннее. Из-за максимальной высоты Солнца в полдень тени от предметов становятся самыми короткими в году.

После дня солнцестояния светило постепенно начинает снижать высоту над горизонтом. Астрономическое лето продлится до 23 сентября, когда наступит осеннее равноденствие.

Ранее сильная солнечная вспышка класса М2.6 была зафиксирована в утренние часы, став наиболее мощным событием подобного рода за последние две с половиной недели. Явление зарегистрировали в 5:46 по московскому времени. Событие относится к классу М — одному из пяти уровней мощности рентгеновского излучения, используемых для классификации солнечной активности.