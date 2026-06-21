Патриотизм как прикрытие: Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих службу по контракту

Мошенники начали звонить россиянам, прикрываясь предложением заключить контракт на военную службу. Об этом рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА «Новости».

«Звонок начинается с фразы: «Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту». Дальше — стандартный набор: уточнение данных, просьба назвать код из СМС для «подтверждения личности», а затем — доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги», — рассказал он.

По данным депутата, под удар попадают идейные добровольцы, планирующие службу по контракту. Играя на эмоциях, мошенники принуждают их к необдуманным действиям.

Парламентарий подчеркнул, что любой неожиданный звонок на эту тему стоит считать обманом. Ни одно ведомство не набирает людей подобным образом. Если собеседник просит продиктовать код из сообщения, нужно сразу повесить трубку и проверить состояние своих банковских счетов.

А ранее финансовые эксперты рассказали, как вычислить афериста ещё в самом начале разговора и спасти свои сбережения. Специалисты рекомендуют насторожиться, если собеседник с первых фраз использует пугающие клише. Главные сигналы тревоги: сообщение о «странных операциях по карте», «блокировке доступа» или «чужой заявке на заем, оформленной на ваше имя».