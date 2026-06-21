Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

Президент РФ Владимир Путин проведёт на предстоящей неделе совещание по развитию авиационной отрасли. О планах главы государства рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

В графике президента также значатся совещание с членами правительства и встреча с постоянными участниками Совета Безопасности. Помимо этого, глава государства примет офицеров и выпускников высших военных учебных заведений. Ещё одним пунктом рабочей программы станет церемония вручения Президентскому полку ордена Жукова. Награда приурочена к 90-летию со дня формирования подразделения.

Ранее Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе встречи был заслушан доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава государства на открытии заседания отметил, что выступление руководителя внешнеполитического ведомства касалось одного из направлений российской внешней политики. Никаких иных подробностей о содержании доклада или других темах обсуждения не приводится.