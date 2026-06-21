В Тыве проверят кафе, где отравились несколько человек

В Республике Тыва началась проверка кафе в городе Ак-Довураке после отравления посетителей. Процесс организован по поручению прокурора региона Евгения Ботвинкина.

«Предварительно установлено, что в ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» поступили жители города Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района с признаками пищевого отравления, которые накануне посещали местное кафе в Ак-Довураке», — говорится в сообщении.

Районная прокуратура незамедлительно начала надзорные мероприятия. Совместно со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении оснований будут приняты меры. Прокуратура лично контролирует ход и результаты расследования.

Ранее кафе «ЕвроАзия» в Камышине приостановило работу на 60 суток после массового отравления посетителей роллами. Такое решение принял суд на основании материалов проверки Роспотребнадзора. Инспекторы выявили на кухне грубые санитарные нарушения. Потоки сырья и готовых блюд пересекались, учёт замены фритюрного масла никто не вёл, а уборочный инвентарь складировался бессистемно. Серьёзные проблемы обнаружились и с документами персонала.