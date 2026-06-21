На Кубани заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу

Ранее стало известно, что ночью Керченский пролив подвергся налёту беспилотников ВСУ, которые ударили по парому «Панагия» в Темрюкском районе, где один человек погиб и ещё один получил ранения. Помимо судна, зафиксированы попадания в инфраструктуру, в том числе загорелся нефтяной терминал в посёлке Чушка. В других муниципалитетах осколки повредили жилые дома, но в станице Успенской обошлось без жертв. Сейчас на всех пострадавших участках работают спасатели и специалисты, устраняющие последствия ночного налёта.