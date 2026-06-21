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21 июня, 09:44

На Кубани заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Движение паромов через Керченскую переправу остановили с воскресенья, 21 июня. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе «Макс».

Водителям грузовиков посоветовали ехать в объезд по суше. Подходящий маршрут — трасса Р-280, которая идёт через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

За ночь над регионами РФ сбили 239 украинских БПЛА
За ночь над регионами РФ сбили 239 украинских БПЛА

Ранее стало известно, что ночью Керченский пролив подвергся налёту беспилотников ВСУ, которые ударили по парому «Панагия» в Темрюкском районе, где один человек погиб и ещё один получил ранения. Помимо судна, зафиксированы попадания в инфраструктуру, в том числе загорелся нефтяной терминал в посёлке Чушка. В других муниципалитетах осколки повредили жилые дома, но в станице Успенской обошлось без жертв. Сейчас на всех пострадавших участках работают спасатели и специалисты, устраняющие последствия ночного налёта.

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Вероника Бакумченко
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