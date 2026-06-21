На Кубани заявили о приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу
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Движение паромов через Керченскую переправу остановили с воскресенья, 21 июня. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе «Макс».
Водителям грузовиков посоветовали ехать в объезд по суше. Подходящий маршрут — трасса Р-280, которая идёт через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Ранее стало известно, что ночью Керченский пролив подвергся налёту беспилотников ВСУ, которые ударили по парому «Панагия» в Темрюкском районе, где один человек погиб и ещё один получил ранения. Помимо судна, зафиксированы попадания в инфраструктуру, в том числе загорелся нефтяной терминал в посёлке Чушка. В других муниципалитетах осколки повредили жилые дома, но в станице Успенской обошлось без жертв. Сейчас на всех пострадавших участках работают спасатели и специалисты, устраняющие последствия ночного налёта.
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