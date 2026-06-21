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Регион
21 июня, 05:59

ВСУ атаковали паром «Панагия» в Керченском проливе, есть погибший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минувшей ночью Керченский пролив подвергся вражеской атаке. Беспилотники ВСУ ударили по парому «Панагия» в Темрюкском районе. Согласно оперативным данным, один человек погиб, ещё один — пострадал.

Помимо судна, зафиксированы попадания в инфраструктурные объекты региона. На территории посёлка Чушка загорелся нефтяной терминал. Тушением пожара занимаются спасательные подразделения.

Вражеские летательные аппараты нанесли урон и жилому сектору в других муниципалитетах. В станице Фастовецкой Тихорецкого района осколки повредили стену и остекление летней кухни.

В станице Успенской, расположенной в Белоглинском районе, обломки беспилотника нарушили целостность кровли частного дома. К счастью, здесь обошлось без травм среди гражданских лиц.

На всех участках, где упали вражеские дроны, работают экстренные и специальные службы. Специалисты проводят оценку нанесённого ущерба и устраняют последствия ночного налёта.

В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом
В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом

Напомним, ночью дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Вражеские дроны были сбиты и в Крыму. Как позже сообщил глава республики Сергей Аксёнов, погибли 4 человека, 28 пострадали.

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Оксана Попова
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