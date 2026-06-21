В Киеве и 12 областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы тревоги звучат в столице, Черниговской и Сумской областях, а также в отдельных районах Киевской, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями. Обновлённая информация о ситуации на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что утром 21 июня Керченский полуостров атаковали украинские беспилотники. Погибли четыре человека, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он принёс соболезнования семьям погибших и выразил надежду на выздоровление пострадавших.