В Туве до 15 выросло число пострадавших после отравления в кафе

В Ак-Довураке в Туве увеличилось число обратившихся за медпомощью после предполагаемого пищевого отравления. В больницу поступили 15 человек, включая несовершеннолетних. Об этом сообщили в СК по региону.

В медучреждение поступили 15 человек с признаками пищевого отравления. Среди них оказались восемь несовершеннолетних. Часть пациентов была направлена на стационарное лечение. Всего госпитализировали 11 человек, включая всех детей.

«Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в Республике Тыва началась проверка кафе в городе Ак-Довураке после массового обращения посетителей с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение поступили жители Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района. Все они накануне посещали одно и то же заведение общественного питания.