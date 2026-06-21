В Ленобласти мужчина выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета

В Кировском районе Ленинградской области мужчина выстрелил подростку в лицо из сигнального пистолета. О случившемся рассказали в региональном главке МВД.

«20 июня в 00:19 в полицию Кировского района Ленобласти обратилась 37-летняя женщина с сообщением о том, что у дома 46 по улице Кировская в СНТ «Кировец» неизвестный в ходе словесного конфликта выстрелил из сигнального пистолета в её 17-летнего сына», — отмечает ведомство.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал стрелявшего. Им оказался 62-летний безработный местный житель. Причиной агрессии стал шум, который доносился от компании молодых людей. Мужчина повздорил с подростками, а затем направил ствол в их сторону. Одна из пуль попала парню в щёку.

Раненого доставили в больницу. Медики диагностировали у него непроникающее ранение и ожог щеки. После оказания необходимой помощи юношу отпустили домой на амбулаторное лечение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, которая квалифицирует его действия как хулиганство. Наказание предусматривается вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее во Владивостоке взрослый мужчина жестоко избил 14-летнего подростка из-за конфликтной ситуации в лифте. Мужчине показалось, что мальчик неправильно зашёл в кабину и случайно его задел. Реакция оказалась несоразмерной. Даже после того, как школьник принёс извинения, агрессор ворвался за ним в лифт и нанёс несколько ударов. Медики обнаружили у юноши гематомы и закрытую черепно-мозговую травму.