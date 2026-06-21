«Столица российских охватов»: В соцсетях заметили массовый «переезд» пользователей в Новую Усмань

Новая Усмань — крупнейшее село Воронежской области с населением около 36 тысяч человек — неожиданно стало лидером по геоданным в соцсетях. В статистике площадок населённый пункт массово фигурирует как геолокация подписчиков, просмотров и охватов блогеров. Рилсмейкеры по всей России начали записывать видеообращения к «жителям» села, шутить о его внезапной популярности и даже обещать приехать туда за контентом. Некоторые авторы уже окрестили его «новой столицей российских охватов».

Новая Усмань стала неожиданным лидером по охватам блогеров. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ michaelboolanov

Одно из самых популярных объяснений этого феномена — особенности работы VPN-сервисов. Рядом с Новой Усманью находятся дата-центры и реализуются проекты по строительству крупных ЦОД, поэтому сервисы могут направлять трафик через местные серверы. В результате пользователи из разных регионов отображаются в статистике как жители одного населённого пункта. Само село расположено в нескольких километрах от Воронежа и фактически считается его пригородом.

Тем временем в селе Лох Саратовской области власти и жители обсуждают меры против краж дорожных указателей. Среди предложений — установка камер наблюдения, внедрение GPS-трекеров и QR-кодов на табличках.