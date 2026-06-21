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Регион
21 июня, 10:21

В Тыве возбудили уголовное дело после отравления 15 посетителей кафе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в городе Ак-Довурак. За медицинской помощью обратились 15 человек. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Информация о массовом обращении жителей с симптомами пищевого отравления поступила в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района 21 июня. По предварительным данным, пострадавшими стали 15 человек. Среди них — 11 несовершеннолетних, которым потребовалась медицинская помощь.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что после сообщений о массовом отравлении в Ак-Довураке в республике организовали проверку заведения общественного питания. В Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр обратились жители Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района. Накануне все они посещали одно и то же кафе.

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Милена Скрипальщикова
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