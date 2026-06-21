Один из лидеров сборной Бразилии рискует не доиграть остаток ЧМ из-за травмы

Хавбек «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Рафинья повредил подколенное сухожилие и может остаться без оставшихся матчей мирового первенства в США, Мексике и Канаде. Об этом написал журналист Хави Эрнандес Наварро в соцсети X.

«Рафинья вновь повредил подколенное сухожилие, и его участие в оставшейся части чемпионата мира практически исключено», — написал он.

В ночь на 20 июня бразильцы обыграли Гаити. Рафинья начал встречу в основе, но ближе к концу первой половины его пришлось менять из-за повреждения. Это уже не первая подобная проблема: ранее футболист травмировал то же сухожилие в сентябре 2025 года и в марте 2026 года, в сумме пропустив 20 игр за клуб и сборную.

Позже журналист уточнил, что повреждение подтвердили в Бразильской конфедерации футбола. По его словам, Рафинья пока остаётся со сборной и продолжает тренироваться, хотя успеть восстановиться к нужному сроку ему будет тяжело.

Полузащитнику 29 лет. За национальную команду он провёл 41 матч и забил 11 мячей.

Напомним, ранее сборная Бразилии разгромила Гаити со счётом 3:0 в Филадельфии. Дубль уже в первом тайме оформил Матеус Кунья, а перед перерывом отличился Винисиус Жуниор. После этой победы бразильцы набрали 4 очка и вышли на первое место в группе C, тогда как Гаити со вторым поражением подряд потеряло шансы на плей-офф.