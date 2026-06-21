Суть не в еде: Игумен объяснил, почему в посты стоит отказаться от соцсетей

Пост нельзя сводить исключительно к ограничениям в пище. Отказ от скоромного — лишь инструмент для достижения духовных целей, рассказал наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря игумен Варфоломей.

Он напомнил слова оптинского старца Варсонофия: если человек лишь утоляет голод, а затем занимается делом или молитвой, пища не отвлекает. Если же потакать плоти, её запросы растут стремительно и подавляют любое движение души.

При этом игумен в комментарии РИАМО подчеркнул, что при тяжёлых недугах, в преклонные годы, во время беременности и для детей ограничения смягчают либо вовсе отменяют. Телесное здоровье ставится выше формального воздержания, а решение принимается по совету со священником.

Духовный смысл поста выходит далеко за рамки кухни. Варфоломей привёл слова Иоанна Златоуста о том, что поститься должны и уста, и глаза, и слух, и руки. Современная цифровая среда, по его словам, несёт новые искушения.

Публикация в соцсетях фотографий дорогих покупок или престижного отдыха — проявление гордыни и самолюбования. Внутренние едкие замечания к чужим постам — грех зависти. Разрушительно действует и бесцельное «зависание» в новостных лентах, наполненных негативом. Сосредоточиться на молитве после такого практически невозможно.

Всё, что отвлекает от духовной жизни, должно быть сокращено до минимума, заключил наместник. Пост даётся для покаянного разговора с Богом и отказа от греховных привычек.

С 8 июня по 11 июля 2026 года у православных верующих длится Петров, или Апостольский, пост. Он установлен в память об апостолах Петре и Павле, которые постились перед проповедью. Пост начинается через неделю после Троицы и завершается накануне 12 июля, а его продолжительность варьируется от 8 до 42 дней. Врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) ранее уточнил, что он считается нестрогим: запрещены мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и в отдельные будние дни.