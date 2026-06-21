В Ингушетии продолжаются поиски мальчика, спасшего друга из реки

В Ингушетии не утихает масштабная спасательная операция. На реке Сунжа в городе Карабулак уже который день ищут восьмилетнего ребёнка, который ушёл под воду, пытаясь выручить своего тонущего товарища. Сегодня утром работы возобновились с новой силой. По последним данным, в операции задействована 521 единица личного состава, причём большинство из них (426 человек) — это волонтёры, сообщает МСЧ республики.

С того момента к розыскам подключились свыше шести тысяч добровольцев и спасателей со всего Северного Кавказа. Для осмотра дна специалисты даже перекрывают отдельные отрезки русла, чтобы обследовать их максимально тщательно.

Основное внимание сейчас сосредоточено на труднодоступных локациях, которые ранее уже были намечены для повторного осмотра. Кроме того, группы прочёсывают район вокруг повреждённого шлюза в селе Троицкое. Параллельно с этим следователи и прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.