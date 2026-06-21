Названы главные ошибки на пляже, ведущие к циститу

Основной причиной цистита после купания становится целый набор факторов. Тёплая вода, песок, длительное ношение влажного и тесного купальника, переохлаждение и недостаточная гигиена облегчают бактериям проникновение и размножение, рассказал РИАМО врач-уролог, кандидат медицинских наук Карен Мкртчян.

В комментарии РИАМО специалист уточнил, что риск подхватить инфекцию мочевыводящих путей нельзя считать огромным для всех. Однако он заметно возрастает при купании в загрязнённых водоёмах, долгом сидении в мокрой одежде на холодном песке или бетонном бортике.

При погружении в открытую воду к собственной микрофлоре добавляются микробы извне. Особенно опасны стоячие, мутные и «цветущие» озёра вблизи промышленных или канализационных стоков. Признаками небезопасного пляжа служат неприятный запах, видимые отходы, обилие мусора и отсутствие официального статуса с контролем качества воды.

По словам Мкртчяна, наиболее уязвимы к посткупальному циститу женщины и девочки из-за короткой уретры, маленькие дети, а также обладатели хронических недугов мочевыводящих путей и ослабленного иммунитета. Родителям врач советует чаще менять детям влажную одежду и следить за гигиеной.

Перед заходом в воду стоит избегать агрессивных средств для интимного ухода, пользуясь продуктами с нейтральным pH. Нельзя купаться в сомнительных местах и подолгу терпеть позывы к мочеиспусканию.

Сразу после выхода из водоёма желательно ополоснуться под душем с чистой пресной водой, смыть соль, песок и хлор. Затем следует переодеться в сухое бельё и при возможности опорожнить мочевой пузырь, чтобы вывести попавшие в уретру бактерии. Врач подчеркнул: часами оставаться в мокром купальнике небезопасно — тёплая влажная ткань становится идеальной средой для размножения микробов. Общественные пляжные туалеты допустимы, если не прикасаться голой кожей к грязным поверхностям, использовать свои полотенца и обувь, а также одноразовые накладки.

Народные рецепты вроде клюквенного морса могут лишь облегчить симптомы, но не заменяют терапию. Лечение одними домашними методами грозит переходом болезни в хроническую форму. Поводом срочно посетить врача должны стать частые болезненные позывы, жжение в конце мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения, тянущая боль внизу живота, мутная моча или кровь в ней, неприятный запах и даже небольшое повышение температуры.

Ранее главный врач Домодедовской больницы предостерёг жителей Подмосковья от купания в неположенных местах. Из сотен мест в регионе лишь пара десятков получили официальное разрешение Роспотребнадзора. Остальные лишены санитарного контроля, а в некоторых муниципалитетах, например в Домодедове, разрешённых пляжей нет вовсе.