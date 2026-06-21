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Регион
21 июня, 11:08

«Европейцы могут винить только себя»: В Финляндии раскритиковали курс ЕС по Украине

Финский политик Мема назвал стратегической ошибкой поддержку Киева любой ценой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Критика политики ЕС в отношении Украины прозвучала от финского политика, члена партии «Альянс свободы» Армандо Мемы. Он заявил, что европейские страны совершают стратегическую ошибку, продолжая текущий курс. Об этом он написал в соцсети Х.

«Вера в то, что поддерживать Украину нужно любой ценой, просто поражает. Европа сейчас переживает опасные времена, и европейцы могут винить в этом только себя», — отметил он.

Дополнительный акцент он сделал на том, что текущие решения властей стран ЕС могут привести к долгосрочным последствиям.

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Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News прокомментировал обсуждения вокруг военной помощи Украине, сделав акцент на поставках вооружений со стороны Варшавы. Политик напомнил, что в рамках поддержки Киеву ранее передавались истребители МиГ, танки и другие виды военной техники.

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Милена Скрипальщикова
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