«Европейцы могут винить только себя»: В Финляндии раскритиковали курс ЕС по Украине
Финский политик Мема назвал стратегической ошибкой поддержку Киева любой ценой
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Критика политики ЕС в отношении Украины прозвучала от финского политика, члена партии «Альянс свободы» Армандо Мемы. Он заявил, что европейские страны совершают стратегическую ошибку, продолжая текущий курс. Об этом он написал в соцсети Х.
«Вера в то, что поддерживать Украину нужно любой ценой, просто поражает. Европа сейчас переживает опасные времена, и европейцы могут винить в этом только себя», — отметил он.
Дополнительный акцент он сделал на том, что текущие решения властей стран ЕС могут привести к долгосрочным последствиям.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News прокомментировал обсуждения вокруг военной помощи Украине, сделав акцент на поставках вооружений со стороны Варшавы. Политик напомнил, что в рамках поддержки Киеву ранее передавались истребители МиГ, танки и другие виды военной техники.
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