В Польше призвали Зеленского вернуть оружие и танки вместо орденов

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине вместо орденов стоит вернуть Варшаве военную технику, переданную в рамках поддержки. Выступая в эфире Polsat News, политик отметил, что Киеву следовало бы вернуть истребители МиГ, танки и другое вооружение.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал Миллер.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.