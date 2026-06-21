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Регион
21 июня, 11:16

В Черниговской области усилили мобилизацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для доукомплектования подразделений Вооружённых сил Украины, дислоцированных на границе с Белоруссией. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным источника, в регион дополнительно прибыли роты охраны территориальных центров комплектования из западных областей Украины. Их цель — максимально повысить укомплектованность войск. Местным жителям, чтобы предотвратить противодействие мобилизации, гарантируют, что новобранцы будут проходить службу именно в пределах Черниговской области.

В обязанности военнослужащих рот охраны входит раздача повесток, сопровождение мобилизованных в учебные центры и управление служебным транспортом.

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Ранее сообщалось, что Киев охватили масштабные протесты, спровоцированные агрессивными действиями сотрудников территориальных центров комплектования. Конфликт начался в Деснянском районе с попытки незаконной мобилизации местного жителя. Прохожие вступились за мужчину, ситуация быстро вышла из-под контроля, словесная перепалка переросла в стычки с полицией. На место стянули дополнительные силы, недовольные организовали марш, толпа окружила полицейских, к ним присоединились активисты из других районов, и люди продолжают выходить на улицы.

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Анастасия Никонорова
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