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21 июня, 11:34

Бойцы Южной группировки эвакуировали первых жителей Константиновки

Обложка © ТАСС / AP / David Goldman

Обложка © ТАСС / AP / David Goldman

В ДНР началась эвакуация гражданского населения из города Константиновка. Первую группу мирных жителей вывели бойцы 4-й бригады «Южной» группировки войск, сообщает ТАСС.

Вместе с военнослужащими из опасной зоны выбрались шесть человек. Среди эвакуированных — 72-летняя Алла Плюшко, которая поделилась подробностями перехода.

Пенсионерка призналась, что выдвинулась затемно и уже сбилась со счёта, сколько времени они были в пути. Главным страхом для всей группы были вражеские беспилотники, но, по словам женщины, им удалось быстро преодолеть открытые участки.

Сейчас вывезенных людей размещают в безопасных районах, где им оказывают необходимую помощь. Операция по выводу остальных горожан продолжится в ближайшие дни.

В Константиновке идёт зачистка оставшихся групп ВСУ
В Константиновке идёт зачистка оставшихся групп ВСУ

Ранее сообщалось, что оставшиеся жители Константиновки добровольно помогают российским военным, принося воду и еду. Как рассказал командир батальона с позывным Крупный, мирных жителей позже вывели в безопасный район, но полная эвакуация пока невозможна до зачистки территории.

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Дарья Денисова
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