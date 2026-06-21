Бойцы Южной группировки эвакуировали первых жителей Константиновки

В ДНР началась эвакуация гражданского населения из города Константиновка. Первую группу мирных жителей вывели бойцы 4-й бригады «Южной» группировки войск, сообщает ТАСС.

Вместе с военнослужащими из опасной зоны выбрались шесть человек. Среди эвакуированных — 72-летняя Алла Плюшко, которая поделилась подробностями перехода.

Пенсионерка призналась, что выдвинулась затемно и уже сбилась со счёта, сколько времени они были в пути. Главным страхом для всей группы были вражеские беспилотники, но, по словам женщины, им удалось быстро преодолеть открытые участки.

Сейчас вывезенных людей размещают в безопасных районах, где им оказывают необходимую помощь. Операция по выводу остальных горожан продолжится в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что оставшиеся жители Константиновки добровольно помогают российским военным, принося воду и еду. Как рассказал командир батальона с позывным Крупный, мирных жителей позже вывели в безопасный район, но полная эвакуация пока невозможна до зачистки территории.