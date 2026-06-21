Американское издание The American Thinker опубликовало статью, посвящённую действиям западных правительств. Её автор считает, что главы Канады, Британии, Франции и Германии намеренно культивируют панику вокруг «российской угрозы» с единственной целью — ужесточить внутренний контроль и продлить своё пребывание у руля.

В материале премьера Марка Карни, его британского коллегу Кира Стармера, французского президента Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца называют разрушителями экономик и личных свобод собственных народов. Журналист сравнивает эту четвёрку с персонажами библейского апокалипсиса, которые тянут остатки своих государств в пропасть.

«Так называемые лидеры Канады, Соединённого Королевства, Франции и Германии — это четыре шута Апокалипсиса. Каждый из них изо всех сил пытается затянуть то, что осталось от своей страны, в ад», — заявил автор Джей Би Шурк.

По мнению обозревателя, поводы для страха выбираются самые разные — от климатических изменений до мнимых внешних врагов. На фоне этих выдуманных угроз внедряется тотальная слежка, вводится интернет-цензура и запускаются механизмы изъятия частной собственности.

Особое возмущение автора вызывает политика двойных стандартов. Он пишет, что свободу слова душат под предлогом борьбы за детей, а любые несогласные автоматически записываются в распространители «дезинформации». При этом власти непрерывно повышают налоги и ужесточают регулирование, конфискуя доходы граждан, а затем выступают в эфирах с истеричными заявлениями об угрозах со стороны России, правых сил или глобального потепления.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: Евросоюзу не стоит спешить с обсуждением возможного переговорщика с Россией, так как этот вопрос имеет смысл решать лишь при реальном начале диалога. При этом он подчеркнул, что важную роль должен сыграть глава Евросовета Антониу Кошта, а Украина сама определит своего представителя.