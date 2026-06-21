Преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков умер на 53-м году жизни

В Москве на 53-м году жизни скончался доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Это был человек, образовывающий не только тело артиста, но и его этику, философию жизни. Сценический бой — то, что является сутью образовательной технологии Вячеслава Рыбакова, — оказывается формой борьбы за жизнь, конфликтом, противоборством в метафизическом плане», — говорится в сообщении.

Он ушёл из жизни после продолжительной и тяжёлой болезни. Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а затем ассистентуру-стажировку в Щукинском училище. С 1997 года он преподавал в Школе-студии МХАТ. В учебном заведении отметили, что он был членом Гильдии режиссёров-педагогов по пластике. Школа-студия выразила соболезнования родным и близким педагога. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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