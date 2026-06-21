Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 12:29

Бывший парень-американец забрал сына у популярной блогерши Арины Савастру в США

Арина Савастру, Джордан и их сын Дэймон. Обложка © Telegram / АРИ НА МАТЬ

Арина Савастру, Джордан и их сын Дэймон. Обложка © Telegram / АРИ НА МАТЬ

В Майами у блогерши Арины Савастру, известной по мему «Спасибо, заюш, не знала», бывший парень-американец забрал двухлетнего сына прямо во время встречи в кафе. Девушка заявила, что намерена обратиться в суд. Об этом она написала в своих соцсетях.

В Майами бывший парень забрал двухлетнего сына у блогерши Савастру. Видео © Telegram / АРИ НА МАТЬ

«Дэймона я заберу очень скоро все будет хорошо, но даже зная что я скоро его заберу сейчас мне очень плохо и страшно за Дэймона вы сами видите по Дэймону как ему страшно и как он хочет ко мне я очень надеюсь что это его не травмирует и он это забудет», — подписала она видео.

Инцидент произошёл во время отдыха инфлюенсерши в кофейне вместе с сыном Деймоном, бойфрендом и друзьями. К месту приехал её бывший муж Джордан и забрал ребёнка, несмотря на протесты матери. Мальчик плакал и пытался вернуться к матери, однако отец отказался его отдавать и посадил в автомобиль.

Друзья блогерши попытались заблокировать машину, но остановить выезд не удалось. Позже на место прибыли полицейские, однако вмешиваться силой они не стали, сославшись на правовые ограничения. В итоге мужчина уехал вместе с ребёнком, а девушка заявила о намерении решать вопрос через суд. Ранее сообщалось о похожем случае в конце апреля — тогда блогерше удалось вернуть сына после конфликта.

Арина Савастру прославилась мемом «Спасибо, заюш, не знала», родила в 17 лет от 15-летнего подростка в Майами. В соцсетях на неё подписан почти миллион человек.

Российскую блогершу обокрали в элитном отеле на Мальдивах прямо перед отлётом
Российскую блогершу обокрали в элитном отеле на Мальдивах прямо перед отлётом

Ранее российскую блогершу Диану Астер экстренно госпитализировали в Токио. 26-летней инфлюенсерше стало плохо прямо в гостиничном номере во время поездки в Японию. Девушка прибыла в страну 17 июня и несколько дней находилась в отеле в столице.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar