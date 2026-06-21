В Севастополе обломки сбитого БПЛА упали на яхт-клуб «Моби дик» и вызвали пожар

В Севастополе обломки беспилотника Вооружённых сил Украины упали на крышу яхт-клуба «Моби дик» и спровоцировали возгорание. Пожар удалось оперативно локализовать, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Обломки от сбитого БПЛА упали на здание яхт-клуба «Моби дик», из-за чего загорелась крыша, возгорание локализовано. Из-за обломков БПЛА также загорелась трава и кустарники около с. Фруктового. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор.

По его словам, в ходе второй за день атаки ВСУ на город было сбито 8 беспилотников, а с утра — уже 17 в разных районах Севастополя. О разрушениях и жертвах не сообщается. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее сообщалось, что в центре Севастополя на крышу многоквартирного жилого дома упал беспилотный летательный аппарат. Дрон находился с полностью снаряжённой боевой частью. К счастью, в результате данного инцидента никто из жителей не пострадал и не был ранен. Сразу после обнаружения на месте происшествия было организовано оцепление, а жильцов близлежащих квартир эвакуировали из опасной зоны в целях их безопасности.