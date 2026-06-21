На Украине умер мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик
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На Украине умер афро-украинский блогер и тиктокер Денчик, известный по импровизированным выступлениям, которые набирали миллионы просмотров в соцсетях. О его смерти сообщили на странице блогера в соцсетях.
По опубликованной информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Несколько месяцев назад Денчика мобилизовали, и на момент смерти он проходил службу в Вооружённых силах Украины. Широкую известность ему принесли короткие уличные выступления и ролики, которые активно расходились по TikTok и другим платформам.
Ранее на Украине при загадочных обстоятельствах погиб лейтенант сил специальных операций ВСУ Виталий Цокур, который открыто критиковал главнокомандующего украинской армией Александра Сырского.
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