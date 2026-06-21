«Путь Победы»: В Москву привезли частицы Вечного огня из городов-героев

В преддверии Дня памяти и скорби из городов-героев забрали частицы Вечного огня. Победители всероссийской акции «Путь Победы» приняли священное пламя у главных мемориалов, чтобы доставить его в Москву, сообщает официальный Telegram-канал «Волонтёры Победа».

Частицы Вечного огня из городов-героев доставят в Москву к Дню памяти. Видео © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

В ночь с 21 на 22 июня на Поклонной горе также зажгут масштабную огненную картину в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция призвана сохранить историческую память и объединить поколения.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Видео о том, как проходила церемония, опубликовано в соцсетях движения. Торжественные мероприятия продолжатся по всей стране.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Он подчеркнул, что это традиционная церемония, в которой вся страна помнит и скорбит в годовщину начала Великой Отечественной войны.