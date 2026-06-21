Лантратова рассказала о помощи пострадавшим после удара ВСУ по Керчи

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с крымским омбудсменом Александром Штехбартом в связи с атакой Вооружённых сил Украины на Керченский полуостров. Об этом она написала в своём канале на платформе «Макс».

По словам Лантратовой, Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку. Федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Состояние раненых и обстоятельства случившегося уточняются.