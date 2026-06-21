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21 июня, 12:46

Лантратова рассказала о помощи пострадавшим после удара ВСУ по Керчи

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на связи с крымским омбудсменом Александром Штехбартом в связи с атакой Вооружённых сил Украины на Керченский полуостров. Об этом она написала в своём канале на платформе «Макс».

По словам Лантратовой, Штехбарт уже выехал к пострадавшим, чтобы на месте оказать необходимую помощь и поддержку. Федеральный омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Состояние раненых и обстоятельства случившегося уточняются.

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Напомним, что утром 21 июня украинские дроны атаковали Керченский полуостров: четверо погибли, 28 ранены. После атаки в больницы Крыма попали 14 человек, включая двоих детей. Шестерым помощь оказали амбулаторно. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

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Анастасия Никонорова
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